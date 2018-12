La Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento cuenta con una nueva directora. Se trata de María Rosa Plana, quién luego de una ardua espera se puso al frente de la institución.

En esta entrevista, la flamante directora comenta sobre los proyectos que se avecinan, sus sensaciones y el porqué de su espera para ocupar el cargo.

¿Cuándo fue el concurso para ser directora?

El concurso fue en el 2016 y en enero del 2017 me comunican que gané el concurso. En el mes de abril fuimos los once ganadores de los concursos y nos puso en función del Ministro Pablo Avelluto. Allí me enteré que hubo una impugnación, por ello el primero de julio del 2017 asumieron los otros diez ganadores y yo no. Hace un año y medio que debería haber asumido pero debía esperar a que la impugnación finalizara el curso legal.

¿Desde cuando estará en funciones?

Desde el 7 de diciembre vienen a ponerme en funciones protocolarmente, pero desde el 12 de noviembre empecé a trabajar.

¿Qué tiempo estará en la dirección?

Será un periodo de cinco años con posibilidades de estar cinco años más. Pero eso no se, ya se vera. Desde el 12 de noviembre se inició el periodo.

¿Cómo encontró todo en la casa?

Encontré todo en orden, muy bien. Esto estaba muy esperado pero yo no sabía si iba a ser y cuándo, por ello yo seguí trabajando en lo mío que es en la UNSJ. Tanto esperé y es como que se dio de golpe.

¿Que proyectos tiene?

Tengo muchas cosas por hacer. No voy a quitar nada de lo que está, al contrario voy a sumar. Recibo todos los proyectos que quieran. Tengo cuatro programas muy importantes a realizar que coincide con las cuatro funciones de los museos que son conservación, investigación, educación y difusión. Le agregué el proyecto de turismo que también trabajaremos con ello bastante fuerte.

¿Qué actividades hay en diciembre?

Tenemos muchas actividades. El siete de diciembre habrá pintura en vivo con artistas locales que pintarán la casa. El 14 de diciembre se realizará el encuentro de tejedoras rurales y urbanas con intercambio de experiencias. Será toda una jornada de patrimonio intangible que tiene que ver con el tejido. Haremos empanadas y semitas caseras en el horno. Será toda una semana de encuentros.

¿Con qué actividades finaliza el año?

La última semana de diciembre recibimos libros, el fin es hacerlos que circulen y sean entregados a otras personas. Mientras que la tercer semana armaremos un árbol de Navidad con esos libros. Una vez pasada la fecha se desarmará el árbol y cada cual se lleva el libro que desea.

Con el tema turístico, ¿cómo planean trabajar?

En ese tema tengo muchos proyectos. Hace varios años armé para el Gobierno de la Provincia las nueve rutas culturales y entre ellas estaba la ruta de Sarmiento. Esa es la ruta madre y tiene que ver con la vitivinicultura, con la minería, el agua, con todas. Sarmiento tiene muchas facetas y justamente en principio haríamos la de la educación. Hay un circuito corto y largo y en un principio seria la peatonal que puede ser la Escuela Normal, el Colegio Nacional, la Agrotécnica, Escuela Industrial, con ellas se formaría un circuito.

¿Y a nivel nacional?

También se haría algo. Estaría el circuito nacional para conocer las cuatro moradas de Sarmeinto. En realidad recorrer tres porque hay una en Paraguay. Sería salir de la casa, ir a Buenos Aires a Tigre, La Casa de San Juan en Buenos Aires, conocer el Cementerio de Recoleta. Hay mucho para hacer de turismo local, nacional e internacional.

¿Cómo se llevarán adelante estos proyectos?

Proyectos tenemos muchos pero poca plata, por ello también estamos trabajando en eso. Queremos incorporar socios benefactores y honorarios para garantizar que los proyectos surjan. También estamos trabajando la parte legal para merchandising, y todo lo que pueda generar recursos genuinos desde nosotros.