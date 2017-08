María Rosa Plana, la nueva directora de la Casa de Sarmiento, se presenta en DIARIO HUARPE

Una mujer con fuertes convicciones y amplios saberes que serán sus herramientas para afrontar un nuevo camino, el dirigir el Museo y Casa Natal de Sarmiento. Se trata de María Rosa Plana, la nueva directora de la institución.

Desde Buenos Aires donde está arreglando unos papeles para su asunción al cargo que aún no tiene fecha prevista. María Rosa habló con DIARIO HUARPE y contó cómo fue la instancia para acceder a la dirección de la Casa Natal, los requisitos como así también su proyecto.

La vinculación de la arquitecta María Rosa al museo no es una novedad, ya que es parte de la Asociación Amigos de la Casa Natal desde hace 15 años, aparte de dictar cursos en la institución, entre ellos el de telar.

¿Cómo fue el concurso para acceder a la dirección del museo?

Fue un concurso a nivel nacional que contó con dos instancias. Una vez quedaban los tres mejores, en la segunda instancia, el ministro de Educación Pablo Abelluto seleccionó a quién sería el nuevo director, en este casi a mí.

¿Cuándo fue el concurso y cuantas personas se presentaron?

Fue en el mes de marzo. Fue un concurso nacional que se realizó para once museos nacionales. Para la Casa de Sarmiento fuimos 12 los postulantes, y en segunda instancia quedamos cuatro, donde yo fui seleccionada.

¿Cuáles eran los requisitos?

Tener una carrera de grado mayor a cuatro años. Saber idioma, experiencia de equipo y grupo, saber historia vida y obra de Sarmiento, entre otros requisitos como también el de presentar un plan de trabajo para esos cinco años. Esta es la primera vez que se llama a concurso a nivel nacional. Antes eran cargos políticos.

¿Por cuánto tiempo dirigirá la Casa de Sarmiento?

Será por cinco años, desde el momento en que uno asume. La idea de los cinco años es para que el cambio de gobierno no influya en la elección. El fin es no poner a cualquier persona que sea de tal color sino que gane el que más sabe. También hay opción a continuidad. Una persona se puede presentar hasta cumplir edad jubilatoria.

¿Por qué se presentó para ese cargo?

Me presente porque hace mucho que trabaja en patrimonio arquitectónico y conozco la Casa Natal. Soy arquitecta especialista en patrimonio, de hecho tengo un master y doctorado en temas culturales. Soy investigadora y docente de Facultad de Arquitectura. Tengo cátedra en la que trabajamos con patrimonio cultural. También soy parte de la asociación Amigos de la Casa Natal.

¿Cuándo asumirá al cargo?

Debería haber asumido ya junto con los otros directores seleccionaos, pero no pude hacerlo porque tengo un recurso., en realidad ahora es un tercer recurso que lo realizó la persona una de las personas finalistas que quedó en segundo lugar.

¿Por qué presentó un recurso esta persona?

Porque ella tenía más puntaje que yo, pero entre las bases decía claramente que el Ministro seleccionaba entre los tres mejores, por ello me realizaron un segundo recurso y ahora un tercero. Por ello no puedo asumir. El cargo es mío, tengo resolución pero aún no puedo asumir por cuestiones legales. No se sabe cuándo asumiré ya que todo es demoroso.

Hasta que se dé la asunción ¿Ya está trabajando en algún proyecto?

Sí. Ya estoy trabajando junto al director de Museos Nacionales Federico Fishbarg. Se trabaja a futuro porque ya en abril fui presentada. Se trabaja en cambios como por ejemplo la participación activa del público, el que no se cobre una entrada para acceder al museo, porque se busca abrir el museo a la comunidad. Trabajar en redes con todos los museos. También se plantea el tener la autogestión, que significa tener más libertad.

Entre lo más trascendente ¿Qué incluye su plan de trabajo?

Mi plan tiene cuatro programas que son funciones del museo como investigación, muestra al público tanto infantil como familiar y colección. Pretendo poner en valor la figura de Sarmiento con facetas que se desconocen. Tener muchas muestras en la institución. Poder llevar a la universidad la Cátedra Sarmientina como una diplomatura. Tener una escuela de tejido y ampliar la casa. En lo que respecta a los tejedores, hacer encuentros e intercambios rurales y urbanos. Generar escuelita de oficio para que tenga un título de tejedora y puedan vender en la casa sus productos.

Por otra parte, desde la investigación, quiero hacer un cambio de guiones en el museo y hacer guiones específicos para niños y familia poniendo en valor la figura de Sarmiento. Quiero que digan conocí a Sarmiento a través de su casa.