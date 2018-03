Mario Teruel: “Estamos empezando a seleccionar canciones”

Antes de su visita a San Juan para realizar su show en el marco de la Fiesta Rivadavia en Colores, Mario Teruel, uno de los integrantes de Los Nocheros, dialogó con DIARIO HUARPE y contó acerca del nuevo trabajo que están preparando, del repertorio que presentarán y la unión del conjunto con Jorge Rojas.

En su nueva visita a San Juan ¿Será el repertorio por los 30 años de Los Nocheros?

Nosotros a partir del Luna Park armamos un show con ese disco. En este verano armamos un show nuevo con canciones distintas. Está el Pim pim junto a otras canciones.

¿Habrá algunos clásicos?

Sí. Estarán las canciones que la gente quiere escuchar.

¿Están trabajando en un nuevo material? ¿Hay alguna fecha tentativa?

Estamos en función de cantar. Quedan algunos shows y luego paramos unos días porque en mayo nos vamos a Estados Unidos. Pensamos que para esa fecha tendremos el 80 por ciento de las canciones para el disco.

¿En qué etapa están del material?

Estamos empezando a seleccionar canciones. Calculamos que en mayo tendremos casi todo decidido. Si no encontramos la canción que queremos para este disco no nos apresuramos, pero calculamos que sí.

¿Sería un disco con nuevas canciones?

Creemos que serían canciones nuevas, y estamos en eso, ver que sale. Los nocheros tenemos una forma de trabajo que mucha gente nos acerca canciones.

En la actualidad hay nuevos ritmos que son del gusto de los jóvenes ¿Cómo hacen para que el folclore siga vigente y llegue a este público juvenil?

Gracias a Dios para Los Nocheros no es una novedad la juventud porque cuando aparecimos con el primer disco logramos el rechazo de tradicionalistas pero el ok de jóvenes. Esto hace que el grupo mantenga esa frescura, sobre todo con la entrada de Álvaro. Ello provoca que haya una generación más joven. Pasan los años y nos seguimos acostumbrando a que los chicos nos sigan. Nos sentimos privilegiados.

A fines del año pasado se habló mucho de un posible regreso de la formación antigua de Los Nocheros junto a Jorge Rojas ¿Es posible esto?

Creería que no hay regreso. Fue el show de Jorge en Salta que me invitó. Me agarró con ganas de cantar y me fui. No necesitaba cantar con Jorge para demostrar que estoy bien con él. El día que él se arrime a Los Nocheros a cantar será porque lo siente así. Lo que paso pasó. El hecho que hayamos cantado no significa volver a rearmar una formación porque el grupo está armado.

Rivadavia en Colores

Será este sábado en El Pinar. Actuarán Dame 5 y Los Nocheros.

Previo a los shows musicales habrá una maratón cuyos participantes podrán arrojarse polvos de colores como conmemoración de la tradicional chaya.

El valor de las entradas será de $50 la general y quienes deseen ocupar una de las 6.000 sillas disponibles deberán pagar $100.