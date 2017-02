Micaela Belén Verdolini: “Estoy muy contenta de estar acá”

Una joven mamá que aspira a la corona del sol. Con tan sólo 18 años tiene la entereza para cuidar con la ayuda de su familia a su hijo y perseguir sus sueños. Se trata de Micaela Belén Verdolini, la joven soberana de Calingasta, quién luce la corona y el cetro de su departamento desde el pasado sábado 1 de octubre, día en que fue coronada en el en el CIC de Tamberias.

“Nunca imaginé estar acá. Se dio porque se tenía que dar. Recuerdo que yo no había pensado en presentarme pero cuando fui al municipio a pedir fondos para nuestra fiesta de egresados la directora de cultura me incentivó a presentarse. No imaginé que ganaría”, contó la muchacha quién vive por su hijo Renzo, de dos años.

“Mi familia son mi pilar fundamental ya que me ayudan siempre con mi hijo y me apoyan en todo momento. Renzo es mi motor. Me enseña todos los días algo diferente y yo ansío llegar a casa para estar con él, abrazarlo y besarlo”, manifestó Micaela, quién contó sobre sus aspiraciones.

“Estoy muy contenta de estar acá, y voy a dar lo mejor de mí para representar de la mejor manera a mi departamento y si se puede también a mi provincia. Esta experiencia es hermosa, no me lo esperaba”, afirmó la soberana, quién aspira en su vida personal a recibirse de maestra.

Ficha de presentación

Nombre: Micaela Belén Verdolini

Edad: 18 años

Estudios: Secundario completo

Hobbies: Jugar con su hijo