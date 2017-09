Nito Mestre en DIARIO HUARPE: “Desde que nací la Argentina es un quilombo”

Uno de los fundadores del rock nacional en la década del ‘70 y compañero de Charly García en la mítica banda Sui Generis, Nito Mestre, visitó la redacción de DIARIO HUARPE. De paso por San Juan se presentará esta noche en el renovado escenario del Teatro Sarmiento, desde las 21.30 con entradas que van de 300 a 450 pesos.

Estás festejando 45 años junto a la música. ¿De qué se va a tratar el show?

Es un show distinto a los anteriores, es una recorrida de mi carrera con diversos aditamentos como anécdotas relacionadas con la música, temas que no he cantado hace muchísimo tiempo de Sui Generis y canciones distintas a las que he tocado otras veces. Por supuesto estarán en el show temas míos que la gente quiere compartir y cantar. Es un festejo con cosas, un espectáculo muy íntimo.

¿Quiénes te acompañan en la banda?

Va a ser un trío. Me acompaña Marcelo Piloto en piano y Ernesto Salguero en guitarra. Por eso digo que es un show íntimo y acústico.

Así tenés completa la agenda para 2017, ¿para el año que viene qué tenés planeado?

En el verano vacacionar, nada más. Estoy planeando el año que viene hacer ciertas cositas como grabar un disco. Pero no puedo contar mucho porque estoy analizando qué temas grabar. Estoy trabajando con dos productores muy conocidos, amigos míos. Son proyectos para 2018 que se van a ir armando.



Sos un hombre que ha vivido diferentes etapas de la Argentina y siempre es buena la opinión del artista. ¿Cómo ves el país?

Desde que nací la Argentina es un quilombo. Va cambiando de forma, pero siempre fue así desde que tengo memoria. Por supuesto, tenemos que distinguir la época de golpes militares a la democracia que tenemos desde 1983. Es una democracia nueva, pero andamos a los saltos de un lado para el otro. Somos así, creo yo que no tenemos cura en ese sentido. Yo viajo mucho a otros países e incluso vivo algunos meses en otros lados como Estados Unidos, Perú, Chile o Bolivia. Todos los lugares son disímiles. Lo que nosotros tenemos en comparación es un orden desordenado. Por eso como artistas, y hablo por la banda que me acompaña, nos gusta dar shows y hacer feliz a la gente.