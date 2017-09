No te pierdas la muestra de Dina Cusnir

A partir de las 20:30 del viernes se podrá apreciar la muestra de la artista sanjuanina Dina Cusnir. La misma, lleva el nombre de “Kuch kutek” que significa “Mi Fuego” y trata sobre el pueblo originario Huarpe.

Más de 50 piezas podrán observarse en la Sala 3 del Museo de Bellas Artes Franklin Rawson.

“Para mí, el arte es curativo y lo ejerzo de esa manera, como un acto de meditación. Me armoniza, realmente me equilibra, me hace mucho bien y toda mi vida intenté llevar eso a los demás”, manifestó Cusnir.