Osvaldo Laport: “Me demandan y reclaman a ese galán de telenovela”

Un éxito en el verano y que aterriza este domingo en la tablas del Teatro Sarmiento. Se trata de la obra teatral “Sálvese quien pueda”. Antes de la llegada del lenco a la provincia, el actor Osvaldo Laport habló en exclusiva con DIARIO HUARPE y contó sobre, la obra, actualidad de la televisión y sus proyectos.

El galán de las telenovelas, como se lo recuerda al actor, fue muy cordial y predispuesto a responder cada pregunta. De hecho también les dejó un saludo a los sanjuaninos y los invitó a ver su obra.

¿Cómo te está tratando la gira?

Muy bien. Con experiencias nuevas en relación al año pasado. Es casi el mismo elenco de Enredados, pero ahora compartiendo la experiencia y trayectoria de Emilio Disi. Estamos muy bien y con grandes expectativas de que el público nos acompañe.

¿Cómo les va en la gira, el público asiste a ver la obra o es faltante por el valor de la entrada?

Gracias a Dios nos viene a ver. Este año es diferente para todos, donde la realidad es otra y muy distinta a la del año pasado. Hay que hacer lo posible para que el público acceda a la entrada y disfrutar del espectáculo.

¿Cómo te reciben en el interior del país?

Recorrer el país, pueblos y ciudades es un privilegio y es una manera de devolver lo que uno recibió en tantos años. Uno se encuentra con la posibilidad de conocer salas de teatro y al mismo tiempo entrar en contacto con la calidez incomparable de la gente del interior.

El elenco está conformado por aristas de distintas edades y trayectoria ¿Cómo se llevan?

Muy bien, partiendo de la base que a esta altura de la vida es diferente. Nunca fu mi filosofía de vida confrontar, para ello está el dialogo y silencio. El elenco es diferente, desde los más jóvenes como Ailén o Fede Bal que son jóvenes, hasta Emilio, yo estoy más abajo e intermedios como Seba Almada y Florencia. Lo interesante de este elenco es que somos diferentes generaciones, historias y nos llevamos bien.

Cada vez que vas a un lugar distinto ¿las mujeres te recuerdan como el galán de las telenovelas?

Si. Es más, las mujeres me demandan y reclaman a ese galán de telenovela. Este personaje que hago en la obra es diferente, es anti galán. Es bizarro, patético. Un juez muy particular que bordea el narcisismo.

¿Tienes alguna propuesta para la telenovela?

Eso siempre está, lo de estar en telenovela. Por hora estoy en la dirección de la obra “Beatnik: una historia verídica”, que es un espectáculo teatral de la generación vip. Quiero salir de gira con ese espectáculo de culto y género, y me gustaría llevarlo a San Juan, a esa hermosa tierra.



¿Estás dedicado cien por ciento al teatro, nada de tele por ahora?

Sí. La tv tiene altibajos y en este momento esta pasando por una zona oscura, opaca o no tan feliz si se prefiere. Esta relacionad tiene que ver con la realidad del país, el no poder producir por costos altos. No es nuevo esto de que hoy dominen las latas, o sea novelas exranjeras. Eso siempre existió.

¿Qué le dirías a los sanjuaninos para que vayan a ver la obra?

Que vayan a divertirse. Sin intención de vender porque no es mi target sino todo lo contrario, es el dar lo mejor de mí. El espectáculo lo vale.

Las entradas, a la venta

La puesta en escena del espectáculo será este domingo a las 20 en el Teatro Sarmiento. Las entradas anticipadas están a la venta en DATA, en contado y en cuotas, y en boleterías del teatro de de 13 a 11 y de 17 a 19. El domingo, de corrido, desde las 11.