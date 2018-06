Premio Agua: un sanjuanino fue el primer argentino en lograrlo

Víctor Pochat es un sanjuanino que se encuentra trabajando de docente en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Pochot, es el primer argentino que recibió el premio “Agua 2018” entregado por la Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco, por su contribución a la protección del planeta.

La fundación otorga este galardón desde el 2008 en reconocimiento a personalidades y organizaciones internacionales destacadas por sus acciones ejemplares a favor del medio ambiente y de la preservación del planeta,

El premio Agua tiene tres campos de acción prioritarios: la lucha contra los efectos del cambio climático, la preservación de la biodiversidad y el acceso al agua y la lucha contra la desertificación.

En esta ocasión, Pochat recibió el galardón por su destacable compromiso en favor de la protección de este líquido vital, en particular en sus cargos de Presidente del Comité Intergubernamental del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO, Miembro del Comité Directivo de la Global Water Partnership (GWP) y Subsecretario y Director Nacional de Recursos Hídricos de Argentina

ANTERIORES GANADORES:

Sunita Narain, India (2008); Pan Yue, China (2009); Malin Falkenmark, Suecia (2010); Andras Szollosi-Nagy, Hungría (2011); SIWI, Suecia (2012); John Anthony Allan, Reino Unido (2013); Ma Jun, China (2014); Loic Fauchon, Francia (2015); Deshigen Naidoo, Sudáfrica (2016); Ibrahim Hassane Mayaki, Nigeria (2017).

TRAYECTORIA DE POCHAT:

Víctor Pochat tiene 76 años de edad. Es Ingeniero Civil, egresado de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y Master of Science in Engineering, de la University of California.

En el ámbito universitario, ha sido Profesor Titular de «Planeamiento de los Recursos Hídricos» de la carrera de Ingeniería en Recursos Hídricos de la FICH. Ha participado como profesor en cursos de posgrado en Argentina, Bolivia, España y Estados Unidos de América, y ha transmitido su experiencia en diversas publicaciones y en numerosos foros nacionales e internacionales.

Actualmente, se desempeña como profesor de las Maestrías en Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (universidades nacionales de Córdoba, Cuyo y del Litoral) y en Gestión Ambiental Metropolitana (Universidad de Buenos Aires).

Es Miembro de Número de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente, Presidente del Instituto Argentino de Recursos Hídricos (IARH), Vicepresidente de la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (AIDIS Argentina) y Miembro del Comité de Estudios Ambientales y Desarrollo Humano del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y del Comité Nacional de la Unión Geodésica y Geofísica Internacional.

Como Consultor en Planeamiento y Gestión de los Recursos Hídricos, tuvo a su cargo, entre otras actividades, la coordinación de la Mesa de Implementación «Recursos Hídricos», correspondiente a «Argentina 2020: Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación» y la elaboración de la «Prospectiva Hídrica» y el «Plan Estratégico 2010-2014» para el Instituto Nacional del Agua (INA), en conjunto con el Dr. Alfredo Pérez Alfaro.

En el ámbito internacional ha realizado trabajos para varias agencias y programas de las Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y los Bancos Interamericano de Desarrollo (BID) y de Desarrollo de América Latina (CAF).

Ha sido Presidente del Consejo Intergubernamental del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO, Coordinador de este Programa para América Latina y el Caribe y Miembro del Comité Directivo de la Asociación Mundial para el Agua (GWP).