Rocío Echegaray: “Mi familia son mi pilar fundamental”

Una oportunidad que le llegó gracias a los cambios de requisitos que se realizaron desde la organización para la presente elección, ya que es mamá de Paulina de dos años. Se trata de Rocío Echegaray, la bella reina departamental de Santa Lucía quién se mostró expectante a que llegue el momento de la noche final y con ello la elección de la reina nacional del sol.

“Tengo muchas expectativas, nervios, ansiedad. Estoy muy feliz. Anhelo a que ese día llegue. Espero poder ser la reina y me encantaría representar a San Juan y a mi departamento”, contó Rocío, quién lleva la corona departamental desde el sábado 14 de octubre, día en que fue electa en la Plaza Departamental.

“Estoy transitando este camino gracias a que mi familia me apoyó y me impulsó a que me presentara. Ellos son mi pilar fundamental”, contó la soberana, quién es estilista y en sus tiempos libres adora bailar salsa.

A la hora de contar sobre sus proyectos, contó que le gustaría realizar si se corona reina del sol. “Primero que nada me gustaría decir que estoy orgullosa de estar acá y participar en la fiesta. En caso que se dé el ser electa, lo cual para mí sería un honor, me gustaría incursionar en la organización de desfiles y colaborar con chicas jóvenes como yo que les tocó ser mamá”.

Ficha de presentación

Nombre: Rocío Echegaray

Edad: 22 años

Estudios: Secundario completo

Hobbies: Bailar salsa