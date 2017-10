Rubén “El Negro” Rada: “Estoy completamente en desacuerdo con el terrorismo”

Un músico internacional que supo desplegar su destreza divirtiendo a la gente a través de sus alegres letras y dejando la impronta uruguaya en los timbales y al ritmo de la murga. Se trata de Rubén “El Negro” Rada quién antes de subir al escenario en el Concierto de las Américas, brindó una conferencia de prensa.

El artista, que lució distendido y como siempre, muy cordial, trató sobre varios temas, entre ellos su impresión ante el paisaje calingastino, su visión en el mundo tanto en lo musical como social, y su nuevo material.

“La verdad que acá en Argentina es la única vez tocamos acá en la montaña. Tengo 74 años y vine en una camioneta desde Mendoza, fueron como 200 km aunque me dijeron que son 30”, afirmó El Negro, con el humor que lo caracteriza.

“Dejé un riñón e hígado por el camino, pero feliz de venir a tocar acá, porque la gente cuando le pone tanto amor a un festival o lugar trato de estar bien y hacer un show divertido”, afirmó el uruguayo en conferencia de prensa.

En lo que respecta al escenario, Rada afirmó que es un lugar hermoso. “Llegue acá y me emocione con las luces y la gente. No soy Ricky Martin sino no llegaría él como llegué yo (en referencia a que atravesó todo el público para llegar al escenario). El Negro Rada es un muchacho que entra a la casa de ustedes, a veces como actor o como cantor o haciendo notas y la gente es muy afable conmigo y ninguna mujer se me tira encima. Salude, les di la mano, fotos con los que pude”, añadió.

Sobre el nuevo disco, Confidence, manifestó que es un excelentísimo material destinado al público adulto. “Confidence es un disco que lo hice con una compañía uruguaya. El primero (que presentó en el 2011) ganó un premio Gardel y espero que este también gane un premio porque es un semejante disco donde trato de tocar una música para gente de 30 hacia arriba”.

Sobre la brecha de la edad en su nuevo trabajo dicográfico, el cantautor y actor contó a qué se debe. “Hay un momento de cumbia y reggaetón muy fuerte, pero cuando pase hay que estar esperando a la gente con música para la cabeza y que sienta que está escuchando otra cosa, con esfuerzo musical como lo lleva este disco”.

El Negro Habló de la actualidad mundial

El Negro también dio su punto de vista sobre la realidad en lo que respeta a lo musical. “La música está para atrás y para adelante como siempre, como pasó con Bush o con cantidad de gente. El mundo es así, para atrás y para adelante”.

Posteriormente, el artista dio su punto de vista sobre la realidad mundial, en varios aspectos. “Pienso que un día tendrían que juntarse enserio y ver lo que está pasando con la atmósfera. Lo que está pasando en el mundo entero tienen que ver con todas las bombas y todas las porquerías que están tirando. Ahora están los dos gorditos están intentando apretar el botón rojo, Trump y el coreano, y me tienen muy preocupado porque miro a mis nietos, a sus nietos y me pregunto ¿qué les va a tocar?”.

En una continuidad al tema, Rubén agregó “hay un bloque que son Alemania, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, España y un montón de gente que están juntos, y espero que la gente sepa entender lo que digo. Todo lo que pasa en Inglaterra en los países bajos como de Palestina no salen en los diarios. No es que esté a favor de Palestina, pero hay un bloque tan fuerte que no permite que salga la verdad a flote y sale solo la verdad de ellos. Estoy completamente en desacuerdo con el terrorismo”.

Finalmente, Rada dio su manera de empezar a terminar con este dilema. “Lo que hay que hacer es empezar, ahora que está el facebook, a pedir que se pare con esta locura. Los católicos lo vivimos con España. La religión católica debería decir muchachos no hagan eso que ya lo hicimos nosotros. Mataron 80 millones de indios los españoles, y todo este tipo de cosas me preocupan”, cerró.