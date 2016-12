Copa Libertadores: así quedaron los grupos para la edición 2017

Con la participación de 47 equipos y un nuevo formato de competencia, la Copa Libertadores de América 2017, el torneo de clubes más importante de la Conmebol, tiene conformada la fase de grupos. El sorteo se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Convenciones de la Conmebol en Luque, Paraguay.

Una de las innovaciones de la actual edición es que una vez finalizada la fase de grupos se procederá a un sorteo entre los equipos ganadores y los ubicados en el segundo lugar de cada grupo para poder establecer los octavos de final y las siguientes fases.

Otra de las modificaciones realizadas es que a partir de octavos y hasta la final inclusive pueden enfrentarse dos conjuntos de la misma nacionalidad.

En tanto, los elencos que terminen en el tercer puesto de cada zona se clasificarán automáticamente a la segunda fase de la Copa Sudamericana 2017, como así también los perdedores con mejor performance de la fase 3 y los dos mejores perdedores de la fase 2.

FASE 1 (ida 23 de enero y vuelta 27 de enero)

E1: Universitario vs M. Wanderers

E2: Deportivo Municipal vs Independiente del Valle

E3: Deportivo Capiatá vs Deportivo Táchira

FASE 2 (ida 31 de enero, 1 y 2 de febrero y vuelta 7,8 y 9 de febrero)

FASE 3 (14, 15 y 16 de febrero y vuelta 21, 22 y 23 de febrero)

FASE DE GRUPOS

GRUPO 1

Atlético Nacional (Colombia), Estudiantes de La Plata (Argentina), Barcelona (Ecuador), Ganador 2.

GRUPO 2

Santos (Brasil), Independiente Santa Fe (Colombia), Sporting Cristal (Perú), Ganador 3.

GRUPO 3

River Plate (Argentina), Emelec (Ecuador), Independiente Medellín (Colombia), Melgar (Perú).

GRUPO 4

San Lorenzo (Argentina), Universidad Católica (Chile), Flamengo (Brasil), Ganador 1.

GRUPO 5

Peñarol (Uruguay), Palmeiras (Brasil), Jorge Wilsterman (Bolivia), Ganador 4.

GRUPO 6

Atlético Mineiro (Brasil), Libertad (Paraguay), Godoy Cruz (Argentina), Sport Boys (Bolivia).

GRUPO 7

Nacional (Uruguay), Chapecoense (Brasil), Lanús (Argentina), Zuliá (Venezuela).

GRUPO 8

Gremio (Brasil), Guaraní (Paraguay), Zamora (Venezuela), Deportivo Iquique (Chile).

Fuente: Infobae.