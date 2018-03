San Martín recibe a Gimnasia para intentar apagar el incendio

No será un partido más para San Martín, puede llegar a ser un juego bisagra ante Gimnasia y Esgrima La Plata por la 20ª fecha de la Superliga Argentina.

El partido se jugará en el estadio Hilario Sánchez Rodríguez y contará con el arbitraje del tandilense Jorge Baliño a partir de las 15.30.

El equipo dirigido por Néstor “Pipo” Gorosito aún no sabe lo que es ganar en lo que va del 2018, sólo consiguió 2 puntos de 21 posible, producto de dos empates y cinco derrotas.

El presidente Jorge Miadosqui señaló el día previo al partido que “En el caso que no ganemos, van a haber novedades”. Además sostuvo, “El martes les dije a los jugadores que el que no tenga ganas de jugar, que pase a cobrar lo que se les debe y tienen las puertas abiertas, a lo que ninguno se animó a contestarme, eso me demuestra que quieren cambiar la imágen”, añadió con dureza.

Por su parte, el Lobo de La Plata viene de perder 2 a 0 ante Banfield y tiene una campaña similar a la de San Martín, ya que ambos tienen 22 puntos.

Probables formaciones

San Martín: 1-Luis Ardente; 25-Pablo Aguilar, 6-Matías Escudero, 30-Luis Olivera y 18-Leandro Vega; 16-Claudio Mosca, 5-Marcos Gelabert, 23-Álvaro Fernández y 31-Nicolás Maná; 33-Facundo Barceló y 32-Claudio Spinelli. DT: Néstor Gorosito.

Suplentes: 12-Leonardo Corti; 19-Yonatán Goitia, 35-Nicolás Pelaitay, 3-Damián Schmidt, 15-Maxi Rodríguez, 24-Pablo Magnín y 27-Gabriel Carabajal.

Gimnasia: 31-Alexis Martín Arias; 4-Facundo Oreja, 23-Maximiliano Coronel, 20-Omar Alderete y 25-Lucas Licht; 6-Ezequiel Bonifacio, 8-Lorenzo Faravelli, 14-Agustín Bolívar y 34-Matías Noble; 30-Nicolás Dibble y 19-Facundo Pereyra. DT: Facundo Sava.

Suplentes: 1-Tomás Durso; 28-Manuel Guanini, 32-Matías Melluso, 7-Eric Ramírez, 10-Brahian Alemán, 17-Lautaro Chávez, 22-Franco Niell y 9-Jerónimo Barrales. Uno quedará afuera del banco.

Estadio: Ingeniero Hilario Sánchez.

Hora de inicio: 15:30 horas.

Televisa: FOX Sports

Árbitro: Jorge Baliño.

Asistente 1: Lucas Germanotta

Asistente 2: Gisela Trucco

Cuarto árbitro: Alejandro Castro.