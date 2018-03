Las chicas de Brasil se coronaron campeonas en San Juan

El Sudamericano Sub-17 Femenino llegó a su final, éste domingo se disputó la última jornada del mismo, donde las chicas de la Selección de Brasil golearon a Venezuela por 3 a 0 y luego esperaron el resultado entre Colombia y Uruguay quienes empataron 1 a 1, por lo tanto, las Verdeamarelas terminaron siendo las campeonas además de clasificarse al mundial junto a Colombia.

La verdeamarela comenzó con todo, llegando con profundidad al área contraria, en 11 minutos luego de una buena jugada de Cavalcante le da el pase a Jheniffer Da Silva y de zurda la mando a guardar para poner a su selección arriba del marcador.

A los 30 minutos luego de una pelota parada de un tiro libre la clavo en el ángulo Julia Daltoe para poner el 2-0 para Brasil, tres minutos solo pasaron para que tuviera un mano a mano Emily Assis para que la redonda fuera directo al arco y apareció Sandoval la defensora venezolana para despegar y no logro hacerlo y termino en gol para Brasil, de esa manera se fueron al descanso con el 3-0 para la verdeamarela.

En el complemento las cosas no cambiaron mucho, Brasil siguió buscando llegar al área contraria para poder aumentar el marcador para tener más goles a favor teniendo en cuenta el partido que faltaba entre Colombia vs Uruguay, la vinotinto trataba de buscar pero no lograba consolidar una jugada de peligro y Brasil se quedó con la victoria por 3-0.

Con este resultado Brasil ya está adentro del Mundial, debía esperar el resultado del partido entre Colombianas y Uruguayas para saber si será el seleccionado que se consagrara a campeón o sub-campeón.

Finalmente este último juego terminó empatado 1 a 1 en el último partido del Sudamericano disputado en el estadio San juan Del Bicentenario. Con ese resultado, Colombia finalizó segundo por diferencia de gol, mientras que Uruguay quedó tercero y el último campeón Venezuela, fue cuarto.

En consecuencia, los clasificados al mundial de Uruguay son Brasil y Colombia, más la Selección Charrúa por ser organizadores.