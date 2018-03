Carlos Tevez: “Gano la Libertadores y me retiro”

Carlos Tevez brindó una entrevista exclusiva en Estudio Fútbol y se máximo objetivo con la camiseta de Boca: “Quiero ganar la Libertadores y retirarme a lo grande… es un sueño”, aseguró.

“La obsesión de ganar la Copa es algo que me mantiene con mucha hambre. Si la gano me retiro, después no me queda nada más por que luchar”, explicó Carlitos.