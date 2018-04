El próximo sábado se pondrá en marcha la primera fecha de la Liga Nacional de Básquet en sillas de ruedas. San Juan recibirá por segunda vez un evento de esta magnitud que tiene como protagonista a PRODEA, único club de la Provincia que juega en el certamen. Junto al club sanjuanino, participarán DIMOT de San Rafael, Municipalidad de Escobar y la selección de Entre Ríos.

Según el fixture el primer encuentro se disputará el sábado a las 9:00 de la mañana. DIMOT de Mendoza enfrentará a Municipalidad de Escobar, mientras que PRODEA recibirá al seleccionado de Entre Ríos a las 11:00. En horas de la tarde la actividad continuará con DIMOT ante Entre Ríos a partir de las 17:00, mientras que PRODEA enfrentará a Municipalidad de Escobar a partir de las 19:00.

Para el domingo quedará solo una jornada y se disputará en la mañana. A las 9:00, Entre Ríos enfrentará a Municipalidad de Escobar y PRODEA cerrará el certamen ante DIMOT. Cabe destacar que la entrada es libre y gratuita y que el campeonato se disputará en su totalidad en el Estadio Aldo Cantoni.

Mientras tanto, con el objetivo más claro, los chicos continúan entrenando bajo las órdenes de Marcelo Giménez y Daniel Tobares durante los martes y jueves de 14:00 a 17:00.

Fixture Primera Fecha de Liga Nacional de Básquet en Silla de Ruedas – Zona 2

Estadio Aldo Cantoni

Sábado 21 de abril

Jornada Mañana

09hs – Dimot (Mendoza) vs Municipalidad de Escobar (Bs. As)

11hs – PRODEA SAN JUAN vs Entre Ríos

Jornada Tarde

17hs – Dimot (Mendoza) vs Entre Ríos

19hs – PRODEA SAN JUAN vs Municipalidad de Escobar (Bs. As)

Domingo 22 de abril

Jornada Mañana

09hs – Entre Ríos vs Municipalidad de Escobar (Bs. As)

11hs – PRODEA SAN JUAN vs Dimot (Mendoza)