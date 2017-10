Afirman que Tévez es el gran fracaso de la Superliga china

La transferencia de Carlos Tévez al Shanghai Shenhua de China a finales del 2016 fue una bomba en el mundo del fútbol. El futbolista dejó Boca Juniors a cambio de un contrato que le aseguró ser el jugador mejor pago del planeta, pero, un año más tarde, la realidad dista mucho de ser la ideal para “El Apache”: no rindió en la cancha, tuvo sucesivas lesiones y no terminó de adaptarse a la vida en Asia, por lo que su vuelta a la Argentina es una posibilidad cada vez más concreta.

En ese marco, la agencia EFE entrevistó a una serie de expertos en fútbol chino, quienes analizaron la experiencia de Tévez en Asia. Sus opiniones derivaron en un informe que califica al futbolista como “el gran fracaso” de la presente temporada en la Superliga china.

Andy Strong, experto en fútbol chino y gerente de deportes de la agencia de comunicación digital Mailman, dijo que “lo que más ha decepcionado a los fanáticos es la actitud mostrada por Tévez”, quien “ha dado demasiadas muestras de que no quiere estar aquí, de que no le importa el club” y de que “no va a hacer nada para intentar adaptarse”. Recalcó, además, que el argentino llegó hasta a “quejarse de la comida china”.

Strong recordó que “El Apache” llegó con muchas expectativas y lo comparó con otras figuras, como el brasileño Hulk, quienes “lo han hecho mucho mejor”. En ese marco, sembró la duda respecto de los problemas físicos que acusó Tevez para ausentarse de varios de los partidos de su equipo y calificó a esas lesiones de “cuestionables”. Cabe recordar que durante sus recuperaciones, el delantero aprovechó para viajar y para regresar a la Argentina, donde incluso se reunió con el presidente de Boca, Daniel Angelici, y el entrenador, Guillermo Barros Schelotto.

“No hay que pensar solo en las cualidades como futbolista sino también como persona, si será alguien capaz de venir a China, de vivir aquí. ¿A alguien le sorprende que no se haya adaptado?”, se preguntó, en tanto, Cameron Wilson, creador del portal de noticias Wild East Football.

Desde su llegada al Shanghai Shenhua, el delantero solo jugó doce partidos y convirtió tres goles. Su equipo marcha en el puesto 12° de la tabla entre 16 clubes y los malos resultados hicieron que hace algunas fechas renunciara el entrenador uruguayo Gustavo Poyet. Wu Jingui asumió como DT y, en una de sus primeras medidas, apartó al argentino de las prácticas y lo acusó de tener “sobrepeso”.

Los expertos consultados por EFE aventuraron que Tévez no continuará en el elenco chino en el 2018. “Es difícil que lo veamos un año más aquí porque no tiene el apoyo de la afición y no se siente feliz en la ciudad”, sostuvo Strong. Wilson siguió la misma línea de pensamiento: “No creo que se quede, creo que volverá a Boca. Es amante de Boca desde que era niño, es su gente, es su mundo, es su cultura. ¿Por qué alguien así se iba a venir a China?”.

Mientras tanto, en la Argentina, Guillermo Barros Schelotto se refirió a la posible vuelta del “Apache” al club xeneize y aseguró que, en caso de emprender el regreso, va “a a ser bienvenido”, pero que “la exigencia que va a tener va a ser mayor a cuando volvió de Juventus”.

“La expectativa de tener a alguien importante, sobre todo después de la lesión de Gago. Van a querer tener a un ídolo de esas características”, recalcó el DT.

