Ángel Di María, que jugó en el Real Madrid entre el 2010 y el 2015, se refirió a la final de la Copa Libertadores entre River y Boca que se disputará en el Santiago Bernabéu.

“Para mí, que se juegue en Madrid no tiene nada que ver. Se tendría que haber jugado en la cancha de River”, opinó El Fideo en una entrevista con Fox Sports.

Hoy en el París Saint-Germain, contó que vio el partido de ida y la suspensión en el Monumental y que sus compañeros no podían creer lo que pasaba. “Los franceses me preguntaban y era imposible poder explicarles qué era lo que se estaba viviendo”, contó el ex Rosario Central.

“El fútbol es pasión, pero la pasión linda, la divertida. La de ir a ver un partido, alentar y nada más”, cerró.