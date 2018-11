Angelici: “No aceptamos jugar ningún partido”

Luego de la reunión en la sede de Conmebol, Daniel Angelici dialogó con la prensa y ratificó su postura y la de su club, Boca: suspender la final y descalificar a River Plate por los incidentes el sábado en cercanía del Monumental.

“Hemos llegado a Paraguay por pedido del presidente de la Conmebol para comunicarnos que el Comité Ejecutivo tomó la decisión de que el partido se juegue. Boca escuchó las palabras del presidente y le comunicó que la comisión de Boca pidió la descalificación (de River) y que iba a esperar al Tribunal de Disciplina para que nos dé una resolución. En el día de la fecha nosotros no aceptamos jugar ningún partido hasta que el Tribunal se expida”, contó el mandatario del club.

El presidente además admitió que hoy Boca no tiene la cabeza puesta en jugar y que no se quedará de brazos cruzados si el tribunal no falla a su favor: “Vamos a ir al Tribunal de Apelaciones de la Conmebol. Vamos a agotar todas las instancias administrativas que tengamos dentro del organismo. Si tenemos que ir al TAS, vamos a ir”.

“No estoy conforme con que hayan puesto una fecha porque nosotros acá vinimos a hacer una presentación y esperamos que el Tribunal pueda estudiarlo y que nos contesten. Acá vine a escuchar, a presentar la denuncia y esperar que resuelva el Tribunal de Disciplina. Me voy con la confianza de que nosotros estamos amparados por nuestros derechos”, concluyó Angelici.

FUENTE: INFOBAE