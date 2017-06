Ante una multitud, Los Pumas cayeron frente a Inglaterra en la última jugada

Más de 27 mil personas colmaron el Estadio San Juan del Bicentenario, en Pocito, en una tarde que calurosa que puso el marco ideal para el desembarco en la provincia del mejor rugby internacional.

En aquel escenario se enfrentaron Argentina e Inglaterra en un partido del que se esperaba mucho por la actualidad de ambos equipos. Y, nobleza obliga, no defraudaron a nadie.

Si bien fue una dolorosa derrota para Los Pumas, ningún sanjuanino ni tampoco alguno de las decenas de hinchas de otras provincias que se hicieron presentes pudo haberse ido decepcionado ante la intensidad del juego que pudo haber sido triunfo de cualquiera de los dos.

Argentina controló bien el primer tiempo en la mitad de cancha, donde la férrea marca de La Rosa se hizo sentir. De todas maneras, Los Pumas sacaron ventaja en las formaciones fijas y mediante dos tries se fueron al entretiempo con una victoria.

No obstante, en el segundo tiempo el seleccionado nacional cometió sucesivos errores defensivos que le costaron carísimo. A dos minutos del final, cuando Los Pumas vencían por tres puntos, una pelota mal jugada en la mitad de cancha y varios tacles fallidos consecuencia del cansancio, le dejaron vía libre a Inglaterra para llevarse la pelota bajo los tres palos y también el triunfo por 38-34.

El equipo argentino anotó con tries de Boffelli, Lavanin, De la Fuente y Tuculet; cuatro conversiones de Nicolás Sánchez y un penal del tucumano, más un drop de Hernández. Mientras que La Rosa convirtió mediante tries de Yarde, May, Ford y Salomona. Ford sumó tres conversiones y cuatro penales para su escuadra.