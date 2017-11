Argentina ganó el partido que tenía que ganar y en semis iría ante Perú

En el cierre de la fase clasificatoria en el Grupo A del Campeonato Sudamericano Sub15, anoche en el estadio San Juan Del Bicentenario la Selección Argentina

El seleccionado nacional no tuvo ningún inconveniente para derrotar a quien venía como puntero y no dejó dudas para derrotarlo por 3 a 0 y clasificarse en el primer lugar, mientras que la selección guaraní se clasificó segunda e irá contra Brasil que ya se aseguró el primer puesto en el Grupo A.

Argentina comenzó ganando desde los 17 minutos del primer tiempo por intermedio de Oscar Ceballos, mientras que en el complemento, a los 16 y 39 minutos respectivamente, marcó por duplicado Franco Orozco para el 3 a 0 final.

Ahora Argentina deberá esperar a su rival, que de no mediar inconvenientes, sería Perú que tiene 8 puntos y más 6 goles de diferencia, mientras que Ecuador y Venezuela, ambos con 5 puntos y menos 1 de diferencia.

En la jornada de hoy se completa el Grupo B en Mendoza, Venezuela vs Bolivia, Croacia vs Ecuador y Brasil vs Perú.

El viernes se jugarán las semifinales, una en Mendoza y la otra en San Juan.