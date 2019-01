Argentina quiere organizar la Copa América 2020

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, habló en la previa del sorteo de la Copa América 2019 que se disputará en Brasil y tiró una primicia con respecto al certamen que se realizará en 2020.

“Yo no tengo ninguna duda que Argentina va a ser candidata. Eso es lo que me dijo el Chiqui. A partir de ahora va a tomar la decisión después del Consejo”, aseguró el paraguayo. Si bien en el momento de la entrevista no había quedado claro si se refería al 2020 o al 2024, luego se confirmó que hablaba sobre el año que viene.