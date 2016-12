Así fue el año de la Selección Argentina

“Ya está se terminó para mí la selección. Son cuatro finales, no es para mí. Lo busqué, no se me dio, pero creo que ya está”. Bien entrada la noche del domingo 26 de junio, casi de madrugada, Lionel Messi paralizaba los corazones de todos los argentinos y hasta opacaba la frustración por una nueva final perdida frente a Chile.

Sus palabras sonaban a adiós. Y parecían irrevocables. Todo esto llegaba minutos después de otra frustración, la de caer por segundo año consecutivo en la final de la Copa América y frente al mismo rival y por la misma vía, los fatídicos penales.

Afortunadamente, el tiempo pasó, la sangre del rosarino se enfrió, las venas se deshincharon y el amor del pueblo argentino, el pedido de sus familiares y amigos y esa eterna sed de revancha lo hicieron dar marcha atrás. Es así como el capitán de la Selección no se perdió ningún encuentro debido a su renuncia “trunca”.

Éste fue el punto más álgido de un 2016 repleto de incertidumbre para el Seleccionado, que también contó tras este episodio con un cambio de entrenador: salió Gerardo Martino, entró Edgardo Bauza.

Con la Copa América Centenario como gran objetivo frustrado, podría decirse que 2016 significó un año de fracaso para la celeste y blanca. Más aún si se tiene en cuenta que en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018 el camino estuvo repleto de piedras y hoy, entrando en la última etapa de la clasificación, Argentina ni siquiera está en puestos de clasificación directa a la Copa del Mundo.

Fueron en total 15 encuentros los que disputó la Selección este año, de los cuales ganó 10, empató 3 y perdió solo 2, frente a Paraguay en Córdoba y ante Brasil en Belo Horizonte, ambos por Eliminatorias.

De esto 15 partidos, 9 fueron bajo la conducción de Martino (terminó invicto en el año) y 6 ya bajo el mando de Bauza, actual DT.

Precisamente estas dos derrotas, que llegaron de manera consecutiva, pusieron a Bauza en el eje de la tormenta y a varios jugadores en el foco de la discordia. Gonzalo Higuaín (otra vez con fallos claves en la final ante Chile), Sergio Agüero y Ángel Di María fueron los principales blancos de las críticas de los hinchas y de parte del periodismo.

Y fueron estos murmullos los que motivaron al plantel, encabezado por Messi, a convocarse en su totalidad en la sala de prensa del estadio Bicentenario de San Juan tras la goleada por 3 a 0 frente a Colombia (último partido del año) para comunicar su decisión de no hablar más con la prensa, ofuscados también por los rumores que hablaban de un conflicto con Ezequiel Lavezzi en la concentración.

Quizás una de las pocas noticias alentadoras de cara a un 2017 que tendrá como única meta enderezar el rumbo y asegurar la clasificación fue que, de la mano de Bauza, comenzó una lenta pero necesaria renovación en el plantel.

El nombre que marca a fuego esto es el de Lucas Pratto, el delantero de Atlético Mineiro que se metió en las últimas convocatorias y que hasta fue titular en último compromiso ante Colombia. A él se le suman nombres como Lucas Alario, Marcos Acuña y Mateo Mussachio, entre otros, que de a poco parecen ir pidiendo pista para renovar un plantel desgastado y, en varios casos, con ciclos cumplidos.

