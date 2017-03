Así se jugaría la 17º jornada del torneo local

Por la ausencia de su arquero titular, Martín Campaña, citado para la Selección uruguaya, el equipo de Ariel Holan solicitó no jugar su compromiso frente a Defensa y Justicia, por ahora el único encuentro que se postergaría.

Boca, puntero con 34 unidades, jugará en el estadio del Bicentenario de San Juan, el domingo a las 16.30 contra San Martín, con público visitante. El equipo de Guillermo Barros Schelotto tendrá las bajas de los colombianos Frank Fabra y Wilmar Barrios.

Por su parte, River, que no contará con el ecuatoriano Arturo Mina y el paraguayo Jorge Moreira, convocados a sus selecciones, jugará ante Belgrano de Córdoba en el Monumental el domingo a las 19.30.

En el Nuevo Gasómetro, en tanto, San Lorenzo, que suma 31 puntos igual que Newell’s Old Boys, recibirá a Quilmes el sábado a las 18. Además, Racing, sin Walter Acuña (convocado por Edgardo Bauza), se verá las caras frente a Godoy Cruz de Mendoza el mismo sábado a las 21.

Éstos serían los días y horarios para la 17º jornada, a la espera de la confirmación de Atlético Rafaela-Estudiantes y con la postergación confirmada de Defensa-Independiente:

Viernes 24

21: Patronato vs. Newell’s

Sábado 25

16:Rosario Central vs. Tigre

16: Banfield vs. Unión

17: San Lorenzo vs. Quilmes

18.15: Sarmiento vs. Gimnasia

21: Racing vs. Godoy Cruz

Domingo 26

15.30: Aldosivi vs. Arsenal

16.30: San Martín (SJ) vs. Boca

17: Colón vs. Lanús

18.30: Temperley vs. Atlético Tucumán

19.30: River vs. Belgrano

Lunes 27

19: Vélez Sarsfield vs. Huracán

21.15: Talleres vs. Olimpo