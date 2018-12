Atractiva velada en el Mocoroa con la vuelta de Ezequiel Fernández

El estadio Armando Quiroga del Club Julio Mocoroa vuelve a vibrar. El histórico recinto del boxeo sanjuanino, uno de los primeros en ser techado allá por fines de marzo del año pasado, por el Gobierno de San Juan a través de la Secretaría de Deportes y el Ministerio de Infraestructura, vuelve a recibir otra velada boxística cerrando la temporada 2018, que tuvo este año una defensa de título mundial, cuando en Abril Cecilia Román retuvo la corona Gallo FIB enfrentando a la venezolana Ana María Lozano.

Mañana se disputarán seis combates amateurs y dos profesionales, destacando la vuelta al ring del sanjuanino Ezequiel Fernández (28-2-1) que enfrentará al oriundo de Tres Arroyos, Daniel Córdoba (10-4-0) que se medirán a seis asaltos por la categoría Super Pluma. De semifondo se enfrentarán a cuatro round en categoría Welter, el invicto chubutense pero sanjuanino por adopción, Andrés Tejada (6-0-2), enfrentando experimentado púgil oriundo de San Rafael – Mendoza y actualmente residente en Córdoba, Leonardo “La Cobra” Cáceres (29-64-8).

El último combate de Pacman Fernández fue en Entre Ríos el 23 de febrero de este año, cuando cayó por puntos en fallo unánime con el cordobés Raúl “Latigo” Centeno. En el caso de Tejada, su última pelea fue reciente, cuando derrotó en Octubre al chaqueño Luis Miguel Ojeda en Marcos Paz, provincia de Córdoba.

La velada se realizará mañana desde las 21 hs y el valor de las entradas que se venderán en boleterías del club de calle Mendoza, son $ 60.- la popular y $ 120.- el ring side.

PROGRAMA DE PELEAS DEL 28 DE DICIEMBRE

COMBATES AMATEURS

Categoría Mini Mosca Femenino

Valentina Fernández (Mocoroa) vs Pamela De los Santos (Caucete)

Categoría Mini Mosca Masculino

Rodrigo Herrera (Mocoroa) vs Kevin Mariño (Caucete)

Sebastián Martin (Mocoroa) vs José Chávez (Mocoroa)

Martin Pereira (Club San Damián) vs Agustín Peña (Club Sarmiento)

Leandro Rodríguez (Mocoroa) vs Juan Cruz Manrique (Caucete)

Categoría Mosca Masculino

Gastón Adzegal (Mocoroa) vs Luis Castro (Juan Jorge)

COMBATES PROFESIONALES

Semi fondo categoría Welter cuatro round

Andrés Tejada (San Juan) vs Leonardo Cáceres (Mendoza)

Combate de fondo 6 round categoría Super Pluma

Ezequiel Víctor Fernández (San Juan) (28-2-1) vs Daniel Córdoba (Buenos Aires) (10-4-0)