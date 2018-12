Lo que era un dato conocido terminó de oficializarse este viernes: Daniel Angelici confirmó que Guillermo Barros Schelotto no seguirá siendo el técnico de Boca: “Quiero agradecer a Guillermo y a su cuerpo técnico por los dos campeonatos que ganamos y por haber llegado a esta instancia en la Copa. Nadie más que todos nosotros queríamos ganar esta final”, expresó, en una presentación conjunta que ofrecieron en la sala de conferencias de la Bombonera.

En su alocución, que comenzó pasadas las 15.30, el presidente xeneize se enfocó en dos cosas: agradecer al técnico que se va y dejar en claro que él va a seguir al frente del club.

“Quiero agradecer a Guillermo y a su cuerpo técnico por los dos campeonatos que ganamos y por haber llegado a esta instancia en la Copa. Nadie más que todos nosotros queríamos ganar esta final. No se valora qué es llegar a una final. A veces no estamos preparados para saber que se puede perder”, siguió.

Entonces sí vino el mensaje político: “Este momento de gran tristeza para todos, por lo que siente el hincha de Boca. Le dejo un mensaje al verdadero hincha de Boca: sí estoy golpeado, sí tengo dolor, pero no me tomo licencia ni me voy de vacaciones. Que pongan todas las banderas que quieran (por las que aparecieron alrededor de la Bombonera ayer, en las que exigían su renuncia), pero la oportunidad la tendrán en diciembre del año que viene, cuando haya elecciones”.

Después explicó las circunstancias en las que se definió el asunto. “El miércoles charlamos con Guillermo y con Gustavo, y teníamos que tomar una decisión. Entendimos en el club que lo mejor para Boca era empezar el año haciendo un cambio, con un cuerpo técnico nuevo. A Guillermo no le digo adiós, le digo hasta luego. La vara está muy alta. Hasta el día de la fecha no hablé con nadie, por más que se estén tirando muchos nombres”, se anticipó a las posibles preguntas que vendrían.