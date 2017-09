Bauza: “Yo pedí jugar en la Bombonera para que los jugadores se sintieran más cómodos”

Desde Dubai, el ex entrenador de la Selección Argentina, Edgardo Bauza, habló en exclusiva con Estudio Fútbol y se metió en la polémica por el interés por habilitar la cancha de Boca para el trascendental choque contra Perú que definirá el futuro de la clasificación o no al Mundial de Rusia 2018.

“Los jugadores sienten una presión muy grande cada vez que vuelven al país para jugar con la Selección. En sus clubes son figuras porque juegan mucho más tranquilos y seguros. La presión juega un papel importante y en el juego se puede trasladar. A algunos no les pesa tanto, pero a otros sí”, arrancó el Patón haciendo alusión al principal problema que afecta a los protagonistas.

A Bauza le consultaron sobre aquel primer pedido que hizo bajo su dirección técnica para trasladar la localía a La Bombonera y admitió que intentó buscar una alternativa a la crisis futbolística que viene afectando al equipo: “Yo le pedí eso a los dirigentes porque me dio la impresión de que en Boca se sentían más cómodos. Imaginé la presión de la gente estando más cerca de los jugadores y pensé que eso podía contagiarlos. Después por una cuestión organizativa no se pudo hacer”.

Y aclaró: “Fue una decisión que tomé después de hablar con los jugadores. Ellos no me lo pidieron. Para mí la cancha es un tema menor. El problema es cómo funciona el equipo y cómo se adapta a lo que quiere el técnico. Ir a jugar a otra lugar no te asegura que vas a ganar. Lo más importante es que los jugadores estén bien psicológicamente”.

Fuente: Tyc Sports.