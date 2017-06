Benedetto: “Cuando termine el campeonato definiré que hacer”

El goleador del puntero habló sobre su futuro en el programa Estudio Fútbol emitido por la pantalla del Tyc Sports y afirmó que ha recibido varias ofertas del exterior.

Benedetto, negó haber tenido una pelea con el capitán Fernando Gago y salió a bancar a Ricardo Centurión por la difícil situación que está pasando el ex Racing.

“Hasta que termine el campeonato no me interesa nada más. Recién ahí me sentaré a hablar sobre mi futuro” aseguró el goleador del torneo.

El “Pipa” fue muy criticado en sus inicios en el club de la Ribera, le costó más de un mes de juego poder marcar su primer gol. El delantero llegó a Boca por 6 millones, el club pagó 5 y el jugador el millón restante.

Darío Benedetto ayudó en la compra porque es hincha del Xeneize y siempre fue su sueño vestir la azul y oro.