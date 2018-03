Sin Messi, Argentina logró un gran triunfo ante Italia

La Selección Argentina se prepara para disputar el Mundial de Rusia 2018. Frente a la albiceleste se encontraba el cuatro veces campeón del mundo Italia, quien no estará en la cita mundialista de junio, pero siempre es un rival muy duro. El partido se jugó en Manchester, Inglaterra.

Las malas noticias para Sampaoli se dieron a conocer durante la mañana del viernes, es que Lionel Messi se perdió el partido por una molestia física. En su lugar ingresó Lo Celso.

El primer tiempo no tuvo muchas emociones, la selección Azzurra dominó la pelota, pero no creo demasiado peligro. Por su parte, la albiceleste no pudo desplegar su juego en los primeros 45 minutos, 0 a 0 al descanso.

En el complementario, Italia fue con todo contra el arco defendido por Wily Caballero, quien se convertía en la figura del partido en Manchester. El ingreso de Ever Banega le dio más fútbol al seleccionado argentino, y fue el mediocampista quien anotó el primero tras una gran jugada colectiva.

Ya con una Azzurra tirada toda al ataque, el espacio que dejaba la selección italiana fue aprovechada por los de Sampaoli y tras una gran contra, Manuel Lanzini anotó el segundo para poner el 2 a 0 final.

El martes 27, Argentina visita a España en el estadio del Atlético Madrid. Este será el último amistoso de la albiceleste antes de viajar a Rusia.