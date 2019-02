El campeón de Guatemala llegó para reforzar al SEP y le apunta a la Vuelta de Mendoza

La Vuelta a Mendoza, a disputarse desde el 16 al 24 de febrero, es uno de los objetivos inmediatos del Sindicato de Empleados Públicos. Y pensando en cumplir de la mejor manera esa misión, el SEP se reforzó con el campeón vigente de la Vuelta a Guatemala, el ciclista Alfredo Ajpacajá.

El ciclista del equipo Decorabaños Xela, se consagró en la Vuelta a su país en octubre pasado, la misma de categoría UCI 2.2 constó de siete etapas de las cuales Ajpacajá ganó dos. “Estoy muy contento de estar compartiendo los entrenamientos con este gran equipo, son grandes personas que me han recibido muy bien. Para mí es un gran gusto estar aquí”, contó.

Sobre sus características arriba de la bici, el guatemalteco se autodefinió: “Soy un corredor que se defiende en todos los terrenos pero me gusta mucho la montaña. La Vuelta de mi país se caracteriza por eso y a eso le apunto en Mendoza, donde me contaron que la etapa clave es netamente de montaña, espero dar lo mejor allí”.