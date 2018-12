Cardona se despidió de Boca: “Dejo en este club un pedazo de mi corazón”

Edwin Cardona no continuará en Boca y seguirá su carrera en Pachuca, de México, que ayer lo anunció como su nuevo refuerzo. Fue un año y medio del colombiano en el Xeneize, con altibajos que le impidieron afianzarse en el equipo titular, aunque con algunas actuaciones destacadas que le valieron el cariño del hincha.

Tras confirmarse su salida del club de la Ribera, Cardona publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que agradeció a la institución y a los hinchas: “puedo ocultar que dejo en este club un pedazo de mi corazón”, posteó.

Durante los últimos días se había especulado con la continuidad del colombiano en el Xeneize, sobre todo ante la ausencia de jugadores de sus características en el plantel. Pero su préstamo desde Monterrey estaba vencido y la opción de compra era de 6 millones de dólares, una cifra demasiado elevada para el mercado argentino.

El mensaje completo de Cardona

“Toda la gloria para ti señor Jesús. Hoy mi ciclo con BOCA llega a su final. Quiero darle las gracias a esta gran institución que me acogió durante este tiempo y donde crecí mucho como futbolista y como persona. Me quedo con el cariño de la gente, me quedo con la manera como se vive el fútbol en BOCA, es algo indescriptible que se siente cada vez que entré en la bombonera. Hoy se me abre una nueva oportunidad que afrontaré con el mayor compromiso y donde espero poder aportar todo lo que aprendí durante este tiempo. Los futbolistas somos personas que vamos cambiando de equipo y si bien somos profesionales de este lindo deporte, no puedo ocultar que dejo en este club un pedazo de mi corazón. Dejo grandes amigos y hermanos. Y no es un adiós sino un hasta luego. Feliz Navidad para todos los #bosteros. Dios los bendiga siempre”.