Carlos Tevez, entre los once mejores jugadores del continente de 2016

Días después de confirmarse su pase al Shanghai Shenhua de China por una millonaria suma, Carlos Tevez fue elegido por segundo año consecutivo como uno de los mejores jugadores de América. “El Apache” quedó dentro del once ideal que confecciona el diario uruguayo “El país” a través de una encuesta en la que votan periodistas deportivos de distintas nacionalidades.

El ahora ex jugador de Boca Juniors, quien se encuentra de vacaciones tras su casamiento, es el único del equipo que también fue elegido en la encuesta en el 2015.

El once ideal quedó conformado por Franco Armani (Atl. Nacional); Daniel Bocanegra (Atl. Nacional), Yerry Mina (Palmeiras), Arturo Mina (Independiente del Valle/River Plate), Farid Díaz (Atl. Nacional); Sebastián Pérez (Atl. Nacional/BocaJuniors), Alejandro Guerra (Palmeiras); Macnelly Torres (Atl. Nacional); Carlos Tevez (Boca Juniors), Miguel Borja (Atl. Nacional) y Gabriel Jesus (Palmeiras).

Entre los seleccionados hay dos jugadores argentinos (Armani y Tevez), en tanto que Boca aportó dos futbolistas (“El Apache” y Sebastián Pérez) y River uno (Arturo Mina). El equipo que más futbolistas aportó (siete, en total) es Atlético Nacional de Colombia, último campeón de la Copa Libertadores y finalista de la Sudamericana.

El colombiano Miguel Borja, de Atlético Nacional, recibió el premio “Rey de América” al ser elegido como el mejor jugador del 2016. El delantero sucede así al uruguayo Sánchez, quien se había alzado con el galardón en el 2015 por su gran actuación con River. Por su parte, Reinaldo Rueda fue distinguido como el entrenador más destacado.

En tanto, en la votación realizada entre los lectores del diario, el once ideal quedó conformado por: Franco Armani (At. Nacional); Daniel Bocanegra (At. Nacional), Yerry Mina (Palmeiras), Alexis Henríquez (At. Nacional), Frank Fabra (Boca); Alexander Mejía (At. Nacional); Carlos Sánchez (Monterrey), Luis Seijas (Inter); Macnelly Torres (At. Nacional); Miguel Borja y Orlando Berrío (At. Nacional).