Carlos Tevez rompió el silencio tras su salida de Boca

Si bien desde hace mucho tiempo se sabía su salida de Boca rumbo al Shanghai Shenhua a cambio de un contrato de casi 40 millones de dólares por temporada, recién ahora el delantero rompió el silencio. Mediante un video, Carlos Tevez explicó los motivos que lo llevaron a alejarse al club de sus amores.

“Primero quiero agradecerle a la gente de Boca por todo el cariño y amor que siempre me brindaron y que sé que siempre me van a brindar. Sé que no es fácil tomar la decisión que he tomado, como tampoco comunicarla, que uno ya no es más jugador del club que ama”, así comenzó su descargo el ahora ex futbolista del Xeneize.

En las imágenes se puede observar a un dolido y pausado Tevez, quien en los próximos días deberá sumarse a la pretemporada que está realizando su nuevo equipo en Japón, en vísperas del crucial duelo por el repechaje de la Champions de Asia. En caso de avanzar, los comandados por Gustavo Poyet ingresarán a la zona de grupos.

“Uno tiene que tomar decisiones porque uno sabe lo que es estar en el día a día en el club que ama y las presiones que tiene dentro del club, más con todo el cariño y apoyo que siempre me tiene la gente, dirigentes, compañeros y cuerpo técnico. Creía que uno debe estar al cien por ciento, no al noventa y nueve, porque sino le va mal al club. Eso fue lo que me pasó por la cabeza. Siempre mi idea fue que si no estaba al cien por ciento era no estar en el club”, cerró Tevez.

