Ceci Román quiere quitarle el título a Carolina Duer

Carolina Duer y Cecilia Román pasaron eljueves el pesaje para la pelea que esta noche protagonizarán por el título gallo de la Fe­de­ración Internacional de Boxeo.

La sanjuanina María Cecilia Ro­mán (T:14, G:9, P:4, E:1) ostenta el cinturón nacional de la división. Por su parte, con 38 años, Duer (T:23 ,G:19-3KO, P:3, E:1) es una de las máximas exponentes del boxeo femenino. Campeona mundial de la Federación Internacional de Boxeo (IBF) peso gallo.

La velada comenzará a las 22 en el salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro, Buenos Aires, pero el combate por el título mundial entre la campeona mundial y la campeona argentina comenzará alrededor de las 23 y se verá por la pantalla de TyC Sports. La sanjuanina acusó en la balanza 53,300 kg, mientras que la sanisidrense pesó sólo 100 gramos menos (53,200).

Román fue contundente en sus de­claraciones: “Mañana (por hoy) ha­brá una nueva campeona del mun­do y esa voy a ser yo” y además resaltó la preparación para dicha pelea.

Por su parte, la campeona mundial sostuvo: “Esta vez no me costó tan­to el entrenamiento, las dos hicimos un trabajo excepcional para llegar de la mejor manera a la pelea, prometo un nocaut, pero no se en que round”.