Cecilia Román palpita su primera defensa mundial

A tan sólo 48 horas de defender por primera vez su cetro de campeona mundial de peso Gallo de la FIB, que consiguió el pasado mes de agosto quitándole el título a quien venía como campeona como Carolina Duer, María Cecilia Román se encuentra de la mejor forma posible para afrontar semejante compromiso.

Este viernes 15 de diciembre será el primer festival boxístico de María Cecilia Román como campeona del mundo por primera vez en San Juan. Su rival será la noqueadora venezolana, Ana María Lozano (14-6-1,11Ko), que en su historial cuenta con 1 combate por título del mundo en Argentina, ante la última víctima de la sanjuanina, Carolina Duer.

Cecilia dialogó en exclusiva con Diario Huarpe a pocos días de su compromiso ecuménico, dejando todas sus impresiones para defender primer primera vez el título en su provincia: “Estoy muy bien preparada, incluso me animo a decir que mejor que la vez que conseguí el título ante Duer, la preparación fue muy exigente, pero para pelear por un título del mundo había que hacerlo y estar a la altura de las circunstancias”, señaló.

Sobre el cambio de rival en dos oportunidades, Cecilia dio su opinión; “Es medio raro todo lo que pasó, yo me estuve entrenando para volver a pelear contra Carolina (Duer), después me la cambiaron por una uruguaya y a pocos días de la pelea me la volvieron a cambiar por una venezolana. De todas formas estoy bien preparada para pelear con cualquiera”, sostuvo la campeona del mundo.

Ante un marco de público espectacular en el Cantoni, Cecilia se refirió: “Si, ya me dijeron que va a haber mucha gente, me lo imagino lleno y todos brindándome su apoyo esa noche. Cuando peleó Leonela (Yúdica), el público respondió muy bien, ojalá sea igual o mejor el viernes. Además estoy muy emocionada por defender el título en mi provincia, es algo impagable, por eso le agradezco al gobernador Sergio Uñac, al Secretario de Deportes Jorge Chica y a cada uno de los que hicieron posible esta oportunidad”, cerró Cecilia Román.