Cecilia Román: “Si quiero mantenerme voy a tener que exigirme mucho más”

La flamante campeona del mundo visitó la redacción de DIARIO HUARPE y dejó sus sensaciones a tres días de haberse consagrado por primera vez como campeona del mundo en Categoría Gallo tras derrotar a Carolina Duer.

¿Cómo fue ganarle a la campeona en su propia casa?

-Tiene doble mérito porque le gané en el patio de su casa literalmente.

Contame la experiencia de pelear por el título y destronar a la campeona

-Iba muy concentrada porque Caro (Duer) siempre fue una referente mía, entonces sabía la pelea que tenía que hacer para no salirme de foco y hacer una buena pelea. Por eso creo que la concentración que tuve se notó bastante.

Cuando dieron a conocer la primera tarjeta que fue en contra tuya, ¿Qué pensaste en ese momento?

-Mi cara lo dijo todo, pensé que me iban a dar por perdida la pelea, pero gracias a Dios el resultado se cambió y lo gané.

¿Alguien te dijo que era difícil ganar por puntos a la campeona si no la noqueabas?

-Sí, me junté antes con el periodista Walter Nelson (especializado en boxeo) y él me dijo que tenía que mentalizarme en ganar por nocaut, porque era muy difícil que me la den por ganada por los puntos. Ade­más yo sabía que ninguna de las dos éramos no­queadoras, por eso tenía que hacer un mayor desgaste para in­tentar ga­nar la ma­yor cantidad de rounds po­sibles y no dejar du­das.

La cara de Duer no terminó bien, ¿la desfiguraste?

-Sí, por suerte entraron casi todas las manos que le tiré y le hice daño en su cara.

¿Vos terminaste con la cara impecable?

-Sí, porque tuve muy buena velocidad de piernas y cada vez que ella me atacaba, yo retrocedía y sus manos no me alcanzaban.

¿La preparación fue fundamental?

-Sí, la preparación fue fundamental porque el estado físico me ayudó un montón para poder moverme constantemente, además de la sorpresa de mis ma­nos para poder llegar hacia ella y dejarle la cara como se la dejé.

¿Fue muy importante el sacrificio de dejar a tu familia por dos meses para irte a Buenos Aires a prepararte?

-Sí, fue mucho sacrificio pero sabía que tenía que mejorar mi nivel y como Buenos Aires tiene mayor exigencia, decidí irme.

De tus conocidos, ¿A quién fue el primero que hablaste después de ser campeona del mundo?

-Los primeros fueron mis amigos, pero la cara de alegría de la gente me transmitió mucha felicidad y orgullo. Mi hijo Lucas no es de demostrar mucho sus sentimientos, pero estaba contento. Y la más chiquita no entiende todavía.

¿En qué cambió tu vida después del sábado cuando fuiste campeona?

-Llevo dos días en San Juan y no paré de visitar medios que ni yo conocía (risas). Sé que por un tiempo al menos no va a ser igual que antes. Mucha gente me saluda, no sólo en San Juan, sino que también a nivel nacional. También me parece que voy a tener que dejar un poco mi trabajo en el gimnasio para dedicarme de lleno a esto.

¿Ahora vas a tener que ser híper profesional?

-Exactamente, si quiero mantenerme voy a tener que exigirme mucho más.

¿Te pidió la revancha Carolina Duer?

-Sí, hoy (por ayer) me llamaron del entorno de Duer y me dijeron que quiere la re­vancha para noviembre. Es­peraremos los próximos días por si se confirma, así me pongo a prepararme para volver a ganarle.