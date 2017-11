Ciudad Voley fue demasiado para UPCN en el Ambrosini

UPCN San Juan Voley no pudo superar a Ciudad Voley y cayó este jueves por 3 a 1, en partido disputado en el Gimnasio Ambrosini y por el cuarto weekend de la Liga Argentina. El visitante se impuso con parciales de 27-29, 25-20, 25-23 y 25-20, que lo mantienen como líder de la tabla de posiciones. El máximo anotador del encuentro fue Santiago Darraidou, con 17 puntos. UPCN buscará revancha este viernes, cuando desde las 22 y nuevamente en El Palomar reciba UNTreF Voley, en la continuidad del torneo (entradas $30, afiliados con tarjeta magnética, gratis).

En el primer set, la paridad se apoderó del juego. Fue punto a punto desde el inicio, con un buen trabajo de los armadores y los atacantes. Uchikov, Ramos y Lazo encabezaron el tándem ofensivo de los sanjuaninos, mientras que Ciudad lastimó con los primeros tiempos de sus centrales. Fue tras el 17-17 que el visitante tomó una ventaja de dos puntos y Armoa pidió tiempo. Los sanjuaninos empataron en 22 y la definición fue estirándose hasta el 27-27, cuando un saque errado del rival y luego un tremendo ataque de Nicolás Lazo cerraron el 29-27.

UPCN picó en punta en la segunda parte, con Filardi encendido. Y nuevamente se dio un juego de ataque agresivo por parte de los sanjuaninos y buena defensa de Ciudad, para apostar a la contra. Fue en el tramo final que los de Ferraro aprovecharon una ráfaga para desnivelar 20-17. Y luego, con Darraidou y Palacios lograron empatar al imponerse 25-20.

El 5-1 con el que Ciudad abrió el tercer parcial no intimó a UPCN. Pese a que siguió con dificultades para cerrar sus puntos por el gran trabajo en bloqueo y defensa de Ciudad, lentamente fue descontando, para quedar 6-7. Sin embargo, la agresividad en la ofensiva que mostró el de la Muni no pudo ser frenada por los sanjuaninos y el visitante se escapó 16-9. Los Cóndores no bajaron los brazos y quedaron a dos puntos, 15-17, pero desde el saque y el ataque, nuevamente Ciudad tomó ventaja y quedó 24-20. UPCN levantó tres pelotas, pero no le alcanzó. Fue 25-23 para el visitante.

El inicio del cuarto set fue palo a palo. Bartman y Lazo buscaron sumaron para UPCN, Darraidou y Palacios para Ciudad. El juego se hizo intenso por la construcción de juego de los dos equipos, que jugaron con buenas recepción y defensa (12-12). Pero a partir de entonces, apoyado en su volumen de juego y en algunos errores no forzados de UPCN, Ciudad se escapó en el marcador para luego cerrar el partido por 25-20.