El clásico entre San Martín y Sportivo terminó empatado

La 3ª fecha de la segunda rueda del Torneo Oficial de la Liga San­juanina de Fútbol, denominado “Enrique Roberto Castro”, tuvo tres partidos en la tarde de ayer, donde se destacó el clásico del fútbol local entre San Martín y De­sam­parados.

El mismo se jugó por primera vez en la historia en el flamante predio Emmanuel Mas que posee la institución verdinegra en Chimbas. Allí no se sacaron ventajas, ya que em­pataron 1 a 1.

A los 2 minutos del segundo tiempo Luis Argumosa puso en ventaja al Puyutano desde el punto del penal, mientras que por la misma vía, Jesús Fernández marcó el em­pate definitivo sobre los 37 minutos de la etapa final para dividir ho­nores en una nueva edición del clásico que dejó al Verdinegro en lo más alto de las posiciones y al Ví­bora sumando su primer punto.

Además, en Santa Lucía, Alianza se hizo fuerte de local ante el difícil Independiente Villa Obrera tras golearlo por 3 a 0. Los goles del e­quipo de Rubén Ceballos fueron de Ricardo Ávila en dos oportunidades, una de ellas de penal, y Cristian García.

En donde no hubo festejos fue en el deartamento de Chimbas, allí el lo­cal Peñarol y 9 de Julio empataron 0 a 0.

Hoy completan, a las 16, Del Bono vs Colón y Unión vs Trinidad.