Claudio Rojas: “Va a ganar River porque tiene mejor arquero y defensa, esa es la clave”

Los corazones de los hinchas de Boca y de River empiezan a latir cada vez más fuerte a medida que se acerca el sábado, día en se jugará la primera final histórica de la Copa Libertadores.

Y uno de los hinchas del Millonario más famosos en San Juan, es el cantante de Tango Claudio Rojas, que analiza en DIARIO HUARPE como son sus sensaciones y lo que pasará con la superfinal.

Cuando se le consultó como saldrán los dos partidos, Claudio señaló, “Espero que el primer partido en La Bombonera lo gane River, no se, es una cuestión de percepción, porque para mí la final se va a definir en el partido de este sábado. Mientras que el segundo partido en el Monumental, va a ser una prolongación, pero insisto que el partido clave será el primero, así que espero que lo gane el Millo”, continuó.

Sobre que piensa Rojas de los técnicos finalistas, se expresó diciendo, “Entre Gallardo y Guillermo no hay comparación, lo que genera Gallardo es incomparable, creo que quedó demostrado en todo este tiempo. Uno siente de que con el “Muñe” siempre hay una posibilidad hasta último momento como quedó demostrado en Brasil, de que el tipo tiene la capacidad para poder él con su conocimiento dar vuelta un resultado, por eso pienso que Gallardo es incomparable”, sentenció.

Metiéndose de lleno en la influencia del árbitro y el VAR, el famoso tanguero dijo, “Siempre influyen, eso uno lo sabe desde que arranca el partido, espero que no sea el caso de estas dos finales, que sean totalmente limpias, honestas y sin la política en el medio que pueda influir en el medio por favor. Que el que salga campeón lo haga por el corazón, el espíritu deportivo, el fair play de los 22 jugadores que van a estar en la cancha y que nada externo influya en esto”, afirmó con cierta dureza.

Por último, Claudio deja un mensaje para los hinchas, “Yo no soy nadie para dar consejos, pero sería bueno que lo disfruten ya que somos rivales, no enemigos y que en el fútbol siempre hay revancha. Yo como hincha de River no vi nada peor que ver a mi equipo irse a la B, así que peor que eso no hay. Esta es una final que va a ser histórica que sin lugar a dudas va a marcar los dos clásicos más importantes de la historia del fútbol argentino, pero hay que vivirlo como lo que es, yo me siento un privilegiado de poder ser testigo de ver esto, si Dios quiere, así que estoy muy ansioso por todo esto que se está generando y que ojalá que el resultado final se que mi familia y yo terminemos festejando en la Plaza 25 de Mayo con la bandera de River en lo más alto”, cerró el famoso cantante.