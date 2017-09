Colón dio la nota, goleó por 4 a 0 al puntero Trinidad

En la jornada de ayer se disputó un solo partido en la continuidad de la fecha 11 del Torneo Ofi­cial de Verano, la cual está entrando en etapa de definiciones.

En cancha de Trinidad, el local, que marcha puntero en el torneo, no pudo con Colón y cayó goleado por 4 a 0. Los goles del Merengue fueron de Hernán Rodríguez en dos oportunidades, Jorge Olivares y Ma­tías Silva de tiro libre. En Colón vio la roja Ricardo Marín.

Mientras que hoy se completa parcialmente la fecha desde las 16.30 con los siguientes partidos: Alianza vs Del Bono, San Martín vs Juv. Unida, Villa Obrera vs Peñarol y Desamparados vs 9 de Julio.