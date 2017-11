Colón ganó y salvó la categoría

En la mañana del domingo se jugó el único partido que restaba por disputarse de la 16ª fecha de la Zona A de la Región Cuyo del Federal B.

El mismo fue en el estadio Merengue donde el local Colón Junior consiguió un importantísimo triunfo para salvarse del descenso. El equipo de Mario Pacheco derrotó 2 a 1 a San Lorenzo de Rodeo con goles de Hernán Rodríguez y el Jachallero Cristian Pérez, descontó Matías Contreras.

A falta de dos fechas, San Lorenzo (12) y Trinidad (11) pelearán por no descender al Federal C.

De esta manera, las posiciones quedaron: Del Bono 33 puntos, San Martín de Rodeo 28, Peñarol 27, Peñaflor 25, Alianza y Villa Obrera 21, Colón y Defensores de Boca 18, San Lorenzo de Rodeo 12 y Trinidad 11.

En la penúltima fecha se jugarán los siguientes partidos: Del Bono vs Peñarol, Trinidad vs Colón, San Lorenzo de Rodeo vs Villa Obrera, Peñaflor vs Alianza y Defensores de Boca vs San Martín de Rodeo.

Foto: Gentileza Facebook Club Atlético Colón Junior