Con gran parte de sus refuerzos, el Víbora comenzó su pretemporada

Este lunes en la siesta sanjuanina, Sportivo Desamparados dio el punta pié inicial para la pre temporada. El torneo comienza el 10 de septiembre y los jugadores ya comenzaron a prepararse.

En el regreso a los entrenamientos, se presentaron 13 de los 17 refuerzos que incorporó el club para encarar el Torneo Federal A.

Después de una charla del DT Raúl Antuña, los jugadores hicieron rodar la pelota del Serpentario. Por más de una hora trotaron y después hicieron trabajos con la pelota.

Las nuevas caras que dieron el presente en el Serpentario fueron: Martin Perelman (arquero), Martín Arce (defensor), Ariel Aguero (defensor), Emanuel Martínez Schmith (defensor), Roné Urueña (defensor), Facundo Torres (defensor), Pablo Jofré (volante), Nicolás Sottile (volante), Juan Pablo Raponi (volante), Agustín Domenez (volante), Andrés Rotundo (volante) y Gabriel González (delantero).

Los jugadores que renovaron contrato como Sergio Galvez, Ariel Barth y Mario Rebeco también asistieron a entrenar. Mientras que Argumosa, Vila, Campo, Mateo, Sambor, Ochoa, Rodriguez, Femenia, Dilelio, Artazo y Dillon hicieron lo mismo.

Los ausentes en el inicio de los entrenamientos fueron Jonathan Ivanoff, Nahuel Olivari, Lucas Farías y Leonel Pietkiewicz, se sumarán al plantel en estos días. El `Oso` Aguero, ex San Martín y refuerzo del Puyuta, participó de la presentación pero no de la práctica porque tiene problemas para desvincular su pase de su ex club Independiente Rivadavia.