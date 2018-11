Crespi no se contuvo: “Mañana les rompemos el culo y ganamos 2-0”

Juan Carlos Crespi le puso bastante picante a la primera final de la Copa Libertadores entre Boca y River, y a horas del partido se animó a tirar un pronóstico con alguna palabra de más: “Mañana les rompemos el culo, les ganamos 2-0”.

El ex dirigente Xeneize, que habló en Radio La Red – AM 910, agregó: “No se me cruza por la cabeza que nos ganen. Yo creo en el plantel y el cuerpo técnico. Vamos a ganar 2-0, ¡cómo nos va a ganar D’Onofrio! Dejate de joder, si somos cagones no somos de Boca”.

En tanto, sobre la ausencia de Marcelo Gallardo en el estadio, manifestó: “Si Conmebol me autoriza, yo mismo voy a la casa a buscarlo y lo pongo en el banco de suplentes. Les queremos ganar a todos juntos, para que después no digan que les ganamos porque Gallardo no estaba”.