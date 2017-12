Da Rold bajó la persiana del año en Paraná avanzando posiciones

Gabriel Da Rold le puso punto final a su año en el automovilismo deportivo nacional, con la última carrera del año del Top Race Series. El sanjuanino quedó en la puerta del top ten tras sufrir diversos inconvenientes en pista que afectaron el desempeño de su auto.

El autódromo de la Ciudad de Paraná fue el escenario de la 12ª fecha de la divisional donde el sanjuanino terminó 11º tras largar 14º. Da Rold no pudo avanzar más de lo que fue debido a complicaciones que sufrió en su Fiat Línea #33 del Octanos Competición.

“Fue complicada la carrera. En dos ocasiones me tiraron al pasto y la trompa me quedó rota, lo que hizo perder estabilidad y velocidad en la recta. Sólo me dediqué a correr e intentar terminar, porque no había auto para más”, dijo el piloto que disputó su primer año en la divisional Series.

En relación a lo realizado durante el 2017, Da Rold analizó: “El año también fue complicado. En lo que respecta al auto, muchas fallas del auto durante el año nos dejaron sin terminar carreras. Sabíamos que no teníamos un auto de punta, pero la idea era hacer experiencia en la divisional y terminar las carreras dentro de los 10 mejores, algo que conseguimos en varias fechas, así que eso nos deja contentos. Ojalá el año que viene podamos tener una mejor herramienta”.