La “Pulga” Daniel Zamora, el ciclista de la Agrupación Virgen de Fátima quien quedó tercero en la sexta etapa y se consagró como el mejor sanjuanino, hizo un balance de su participación en la Vuelta a San Juan.

“Estoy más que contento con lo conseguido. Feliz de ver este marco de público que salió a alentarnos a todos. Creo que la gente de afuera se ha quedado muy conforme con lo que ha sido esta fiesta. Empecé a hacer las cosas después de lo que fue Calingasta, que marcó un punto en el que me di cuenta de que tenía que cambiar las cosas. Empecé a prepararme distinto, alimentación, kilómetros, un montón de cosas en las que venía fallando. En esta vuelta dio frutos”, manifestó.

“No me gustaría descansar por el momento. Al descanso me lo tomé en el Giro. Me gustaría hacer la vuelta a Mendoza, después ir a Chile, que me parece que me podría caer bien porque hay mucha montaña. Por supuesto, también me gustaría hacer el Argentino”, aseguró.

“No es por desmerecer el nivel de las vueltas que yo gané, pero por la calidad de ciclistas que hubo en esta edición y por como lo vivió la gente en la calle y apoyándome, la pongo por encima de las que gané, se animó a decir la “Pulga”.

“Tengo palabras de agradecimiento a la gente que nos hizo pasar un momento más que bonito en la etapa de ayer. Salimos a jugarnos todo por la camiseta naranja y con el sueño de meternos entre los diez de la general”, sentenció el piquetero.