Del Bono comenzó con el pie derecho el torneo

Arrancó la fecha 1 del Torneo Apertura "Rodolfo Lanteri", donde el Bodeguero ganó en el polideportivo Eva Perón por 99-94 a Urquiza. Este viernes jugarán a las 21.45 Banco Hispano vs UVT, Isca Yacu vs Estrella y Lanteri vs Ausonia.