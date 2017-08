Del Bono hundió más a Trinidad y quedó a un punto del líder San Martín de Rodeo

En la jornada del domingo se completó la 6ª fecha de la Zona A de la Región Cuyo del Federal B, donde hubo una sorpresa. Es que Independiente Villa Obrera le quitó el invícto a San Martín de Rodeo y eso hizo que todos los que persiguen desde atrás se le acercaran al Verdinegro.

Uno de los que aprovechó el traspié de San Martín fue Del Bono. El Bodeguero recibió a quien marcha último en las posiciones como Trinidad y lo derrotó por 1 a 0. El único gol del partido lo convirtió el “Fino” Julio Balmaceda a los 16 minutos de la etapa inicial tras la habilitación de Néstor Celán. Con dicho triunfo, el equipo dirigido por Alejandro Schiaparelli sigue siendo el único escolta que tiene San Martín pero ahora quedó a tan sólo un punto.

A propósito del equipo de Rodeo, perdió su invícto en la visita que le hizo a Villa Obrera. El conjunto chimbero se quedó con la victoria por 1 a 0 con la conquista de Jonathan Tejada.

En tanto que en el estadio Ramón Pablo Rojas, el local Peñarol que tuvo el debut con el buzo de técnico a Cristian Bove, derrotó al otro colista como San Lorenzo de Rodeo. El triunfo del Bohemio se vio reflejado por el tanto anotado por David Cano.

Por último, el Santa Lucía hubo otra sorpresa. Es que la visita de Defensores de Boca de Los Berros a Alianza dejó grandes secuelas. El conjunto sarmientino ganó 2 a 0 con goles de Carlos Méndez y Ramón Ávila y eso hizo que la dirigencia del Lechuzo tomara la decisión de echar al técnico Rubén Ceballos por los malos resultados. Entre los nombres que suenan para suceder a Ceballos son Cristian Grabinski o Mauricio Del Cero.

En las posiciones sigue comandando San Martín de Rodeo con 13 puntos, Del Bono 12, Villa Obrera 11, Peñarol 10, Defensores de Boca 9, Colón 8, Alianza 6, Peñaflor 5, San Lorenzo de Rodeo 3 y Trinidad 2.

La próxima fecha será la 7ª y contará con los siguientes partidos: Defensores de Boca vs Del Bono, Trinidad vs Peñarol, San Lorenzo vs Colón, Peñaflor vs Villa Obrera y San Martín de Rodeo vs Alianza.