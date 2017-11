Del Cero renunció a San Lorenzo de Rodeo

El domingo en la mañana jugó San Lorenzo de Rodeo ante Colón Junior por la 16ª fecha del Federal B, donde el conjunto iglesiano cayó derrotado 2 a 1 ante el Merengue. Pero en la tarde de éste lunes se conoció la renuncia del técnico de San Lorenzo Mauricio Del Cero, cuando restan sólo dos fechas para el final del torneo.

El propio técnico confirmó la renuncia, pero aclaró “No fue por los malos resultados, porque de hecho lo agarré al equipo en descenso y seis puntos abajo y ahora está afuera del descenso y un punto arriba”. Cuando se le consultó los motivos reales, el exentrenador dijo, “Ya se los comuniqué al plantel y al presidente, son motivos que no son futbolísticos, pero no va con mi persona seguir bancando algunas cosas con las cuales no estoy de acuerdo”, cerró Del Cero en la entrevista radial en La Voz.