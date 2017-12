Della Motta, sanjuanino veloz y campeón

El fin de semana pasado, Facundo Della Motta nos dio una alegría inmensa para cerrar el año con una buena noticia en el mundo del deporte sanjuanino.

Della Motta a bordo de su Chevrolet #144 del equipo Coiro Dole Racing ganó la final de la última fecha del TC Mouras y se consagró como el nuevo campeón de la divisional de la categoría más importante del automovilismo deportivo argentino.

El piloto sanjuanino se quedó con el campeonato por la diferencia de 1,5 puntos por encima de Ayrton Londero, el corredor que lideraba el campeonato al inicio de la fecha con una brecha de 22,5 puntos respecto al ahora campeón. Con esta coronación, Della Motta obtuvo el acceso a competir el año que viene en el TC Pista.

Facundo estuvo en la redacción de DIARIO HUARPE y nos contó su experiencia de la última carrera del año en el TC Mouras.

“No se dan una idea la alegría que tengo, porque me la jugué toda. Tenía que ganar todos los puntos en juego y lo logré. La maniobra del final la hice porque era lo último que me quedaba para ganar el título. Le agradezco a Vivot por haber frenado, porque si no frenaba, tal vez podría haber terminado de la peor manera la carrera”, dijo Facundo.

“Sabía que habían chances y dijimos que mientras eso sea así, buscaríamos por todos lados y utilizando todas las herramientas. Teníamos que ganar todo y demostrar que llegar al final con chances, había sido un trabajo que hicimos durante todo el año con el equipo. No se puede describir la alegría inmensa que tengo, sólo tengo palabras de agradecimiento para todos los sponsor que me acompañan”, expresó un emocionado Della Motta.