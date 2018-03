Desamparados rescindió el contrato de una de sus figuras

Sportivo Desamparados está con la cabeza puesta en los play off de la tercera fase de la Reválida del Torneo Federal A, donde debe cruzarse ante Gimnasia y Tiro de Salta.

Pero en el medio de esta realidad, estaba la situación de una de las figuras del plantel como Sebastián Adolfo Ereros. El ex Vélez entre otros, nunca rindió en la institución Víbora como se esperaba. Encima, las lesiones lo tuvieron a maltraer al jugador porteño.

Pero no sólo las lesiones hicieron que los directivos tomaran la decisión, porque Ereros en varios partidos de la era Antuña hizo declaraciones desde su punto de vista, las cuales no sólo los dirigentes, sino también el propio Antuña estaban en desacuerdo.

Las declaraciones más resonantes que no le gustaron a la dirigencia fueron por ejemplo; “No sabemos a qué jugamos, no me gusta el esquema táctico que utilizamos”, eso en cuanto a lo futbolístico. Pero además, en una de las tantas veces que estuvo lesionado, Ereros manifestó: “Me tuve que ir a Buenos Aires a recuperarme, porque acá en el club no están dadas las condiciones para curarme de un desgarro”, dijo.

Pero la declaración que si rebalsó el vaso fue: “Soy sincero, le hablo a la gente de Desamparados para que no se ilusione porque el club no está en condiciones de ascender, hay otros equipos mucho mejores”, había declarado.

Con la sumatoria de las lesiones, más las duras declaraciones, la Comisión Directiva tomó la decisión de rescindirle el contrato a uno de los jugadores mejores pagos del plantel.

El Bibi deberá ser operado

El delantero de Sportivo Desamparados Gabriel “Bibi” González sufrió la rotura del menisco interno de la rodilla derecha, por lo que en los próximos días deberá ser operado de la misma y, le demandará aproximadamente unos 45 días de recuperación.