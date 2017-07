Despedida de Cavenaghi: Un emotivo momento vivido en el Monumental

“Esto no es una despedida, es un homenaje, porque de este club no me voy a ir nunca más”, con esas palabras Fernando Cavenaghi cerró su fiesta en el Monumental, 16 años después de su debut en la Primera de River. El Torito tuvo tres etapas en el club. La primera, desde su debut el 6 de marzo de 2001 (ante Guaraní de Paraguay por la Libertadores) hasta su partida a Rusia en 2004 para jugar en Spartak de Moscú. La segunda, cuando regresó en 2011 para jugar en la B Nacional. La última, entre 2014 y 2015. En total disputó 212 partidos oficiales, marcó 112 goles y obtuvo 9 títulos.

Cerca de las 19.30, el goleador salió por el túnel junto a sus hijos y su esposa para recibir el cariño del público. Uno de los ídolos del club que se retiró levantando la Copa Libertadores 2016.

El Torito, de 33 años, tuvo como invitados a Ariel Ortega, Enzo Francescoli, Marcelo Gallardo, Pablo Aimar y Alejandro Domínguez, entre otros. Los equipos que se enfrentaron, en un clima de distensión y camaradería, fueron dirigidos por Ramón Díaz y Américo Gallego, el entrenador que hizo debutar en Primera el goleador nacido en O’Brien.

De la fiesta también participaron varios futbolistas que compartieron con Cavenaghi su última etapa en River, entre ellos Matías Kranevitter, Leonel Vangioni, Ramiro Funes Mori, Germán Pezzella y varios de los actuales integrantes del plantel que se prepara para jugar los octavos de final de las Copa Liberadores frente a Guaraní de Paraguay el 4 de julio.

También jugó Marcelo Gallardo, uno de los más ovacionados de la noche, que marcó un par de goles. Uno de penal y otro con una pincelada de su talento con un toque por encima del arquero. Cavenaghi también pudo gritar sus goles. Marcó dos en el primer tiempo, el que jugó para el equipo con camiseta roja, y otros dos en el segundo, con la banda roja sobre el pecho.

Además el exdelantero invitó a varios deportistas y actores hinchas de River como, Nicolás Vázquez, Pedro Alfonso, David Nalbandian, Matías Martin, Martín Landajo, Daniel Orsanic y Guillermo Coria.

La fiesta tuvo en el entretiempo la actuación del grupo Los Totora; también hubo sorteos y sorpresas para los hinchas. Y la noche se cerró con un video en el que aparecían los familiares del exfutbolista y le deseaban buena suerte para la nueva etapa de su vida, siempre vinculado al fútbol, pero ya sin botines.

Cavenaghi jugó su último partido oficial en River el 5 de agosto de 2015, cuando el elenco dirigido por Gallardo derrotó 3 a 0 como local a Tigres de México y conquistó la Copa Libertadores.